中国新增病例397例 湖北366例

昨日（21日）整日，中国大陆共新增病例397例，新增死亡病例109例，新增疑似病例1361例。其中，湖北新增确诊病例366例，死亡病例106例，治愈出院病例1767例。

据中国国家卫生健康委员会官网发布的数据，21日当日中国大陆新增治愈出院病例2393例，解除医学观察的密切接触者26441人，重症病例减少156例。

截至2月21日晚12时，中国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团现有确诊病例53284例，其中重症病例11477例；累计治愈出院病例20659例；累计死亡病例2345例；累计报告确诊病例76288例；现有疑似病例5365例。累计追踪到密切接触者618915人，尚在医学观察的密切接触者113564人。

在21日当日，湖北新增确诊病例366例，其中武汉314例；新增治愈出院病例1767例，其中武汉992例；新增死亡病例106例，其中武汉90例；现有确诊病例47647例，武汉36680例；其中重症病例10892例，武汉9555例。湖北累计治愈出院病例13557例，武汉7206例；累计死亡病例2250例，武汉1774例；累计确诊病例63454例，武汉45660例。新增疑似病例1125例，武汉927例，湖北现有疑似病例4490例，其中武汉3414例。

湖北省将2月19日核减的病例数重新加回到确诊病例，并对当日新增病例数进行校正。据此，2月19日全日，全国新增确诊病例订正为820例，全国累计确诊病例订正为75002例，全国累计出院病例订正为16157例。20日当日，全国累计确诊病例订正为75891例，全国累计出院病例订正为18266例。

港澳台累计通报确诊病例104例，其中香港68例，出院六例，死亡两例。澳门共有10例，出院的六例。台湾26例，出院两例，死亡一例。