中国央行：要缓解小微企业融资问题并保持房地产金融政策一致性

中国人民银行21日召开2020年金融市场工作电视电话会议指，要采取量化目标，改革约束机制，来缓解小微民营企业融资问题，同时保持房地产金融政策的连续性，继续“因城施策”进行房地产管理机制。

据路透社报道，中国央行网站刊登的会议新闻稿说，金融市场业务条线2020年要做好六点工作。

一是促进金融市场平稳健康发展。改革债券发行管理体制，完善债券违约风险防范和处置机制，推动债券市场高水平对外开放，加强金融基础设施统筹监管，提高货币市场稳健性，加强票据市场规范治理和风险防范，规范黄金市场发展。

二是保持房地产金融政策的连续性，继续“因城施策”落实房地产长效管理机制。

三是彻底化解互联网金融风险，建立完善互联网金融监管长效机制。

四是采取量化目标、改革完善政策环境和约束机制、提升服务能力等措施，进一步缓解小微民营企业融资难融资贵。

五是聚焦深度贫困地区，持续加大金融资源投入，建立解决相对贫困长效机制。

六是加大对制造业、科技创新、乡村振兴、区域协调发展等重点领域和薄弱环节金融支持，防范化解地方政府债务风险。

路透在报道中写道，中国2月LPR（贷款市场报价利率）非对称下调令市场稍感意外。分析人士认为，在逆回购和MLF（中期借贷便利）利率先后下调后，LPR调降符合预期，在抗击疫情特殊时期，中国央行明确释放强化逆周期调节信号；但五年LPR调幅略小，亦彰显高层在降成本和控房地产风险权衡中，仍坚持“房住不炒”定位。