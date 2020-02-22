中国广电总局提94条标准规范网络综艺

中国国家广播电视总局发布文件，要求网络综艺节目不得选用有丑闻劣迹等造成不良社会影响的艺人。该文件还对节目文字语言使用、出镜人员言行举止等维度提出94条标准。

据《人民日报》报道，广电总局部署制订了《网络综艺节目内容审核标准细则》，于2月21日发布。

该文件围绕才艺表演、访谈脱口秀、真人秀、少儿亲子、文艺晚会等各种网络综艺节目类型，从主创人员选用、出镜人员言行举止，到造型舞美布设、文字语言使用、节目制作包装等维度，提出了94条标准规范网综。

文件要求，综艺节目不得选用因丑闻劣迹、违法犯罪等行为造成不良社会影响的艺人；不得出现选用外国国籍或港澳台籍人士不当的情况。

综艺节目造型、道具、舞美等布设不得存在安全隐患；不得出现出镜人员穿着并非节目场景或内容必需、刻意展示性感或性吸引力的服装。

文件还明确，综艺节目的制作包装，不得以流量艺人、制作经费炒作话题，进行过度营销和夸大宣传。

选秀及偶像养成类节目中不得设置“花钱买投票”环节，刻意引导、鼓励网民采取物质化手段为选手投票；主持人、嘉宾介绍或评价选手、节目参与人员时，不得使用带有侮辱、歧视的言语；不得有未成年人参与选秀类节目。

针对情感交友类节目问题，文件规定，不得宣扬拜金主义、享乐主义；不得以婚恋交友、感情考验为幌子，对节目参与人员进行各种人性测试，揭露人性弱点。

少儿亲子类节目不得出现少儿着装暴露或模仿某些成年人装扮；不得集中展现或宣扬炫富、享乐主义等不利于未成年人身心健康的价值观；未成年人节目不得宣扬童星效应或者包装、炒作明星子女。

针对游戏比赛类节目问题，文件要求，对于存在安全隐患的游戏，在比赛环节设置中不得没有安全指导或安全提示；不得人为激化矛盾、故意制造低俗噱头。