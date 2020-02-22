武汉已火线提拔干部20名 问责处理620人

截至2月21日，中国湖北武汉市已火线提拔干部20名，问责处理620人。

据中共中央委员会政法委员会微信公众号长安剑发表的文章，中共中央指导组副组长、中央政法委秘书长陈一新强调，要火线提拔优秀的干部，火速问责不合格的。

截至2月21日，武汉启动火线提拔干部工作仅八天，已有20人被提拔，还发展了34个党员。武汉还查处问题385个、问责处理620人，涉局级干部六人、处级干部127人。

长安剑发现，火线提拔的干部最大的共同点是，都来自防疫一线。

陈一新抵达武汉后督导，要在“火线中选拔战将、猛将，激励更多党员干部在战疫中冲锋陷阵”。他强调，战时状态火线提拔要突出“破格”二字，要把提拔人选限定在战疫一线，提拔的条件限定为在危难时刻敢于挺身而出的干部。

陈一新还提出要实施指挥部嘉奖机制：武汉市指挥部要实施考核通报制，创设指挥部嘉奖令，对每一项工作的先进及时给予嘉奖，三次以上受嘉奖表扬的，作为今年武汉市评选“立功单位”的优先对象，三次以上被通报批评的，对该单位负责人严肃问责。

长安剑文中写道，疫情发生以来，武汉市纪委还通报典型案例和突出问题10次，其中五次为近10天内通报，近来问责力度明显加大，已火速问责干部563人。