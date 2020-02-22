湖北八岁男童左眼穿孔 疫情期间手术治疗成问题

中国湖北省咸宁赤壁市一位八岁男童左眼戳伤，疫情期间，他短时间内能否做手术治疗成了问题。

据澎湃新闻报道，赤壁一八岁男童刘某辰20日玩耍时被一根棍子绊倒，戳伤左眼。事发后的21日，将近30个多个小时过去，孩子伤口还不时渗血，目前无法住院接受治疗，也错过了打破伤风的最佳时机。孩子父亲刘先生希望开通绿色通道，尽快让孩子接受治疗。

刘某辰受伤后第一时间被家长送至赤壁市第二人民医院。该院医生说，刘某辰“左眼球已经凹陷、失明，眼球里的东西已经流出来了，我们医院没办法做手术，所以第一时间建议他转院。”

刘某辰转至到爱尔眼科医院后也无法立即进行手术，因为根据规定，在眼科手术前，需要提供患者无感染冠病的情况说明。

刘先生只得带着孩子去武汉大学人民医院做全套的冠病检测，结果显示其没有感染迹象。

但是武汉市爱尔眼科医院一名医生告诉记者，按照常规，刘某辰属于眼外伤，情况严重，要很快进行手术，“但是现在按照武汉市卫健委的规定，所有的眼科都不能做手术。而且患者年龄小，做手术需要全麻，我们医院暂时还不能提供全麻条件。”

这名医生说，自接诊刘某辰后，已按照最快流程处理。至于是否住院、怎么进行手术，要等22日眼科主任接诊之后才能做决定。