江苏昆山将用高铁组织万名外省工人返苏

中国江苏昆山将在十天内，用免费高铁，从安徽、河南运回八千至一万名工人复工。

据澎湃新闻报道，昆山市委宣传部透露，自2月20日至29日，昆山将安排从员工较为密集的河南和安徽两省开设专列，预计运输工人数八千至一万人。

复工专列由昆山市政府协调，坐车无需支付任何费用。同时，专列按照额定载客量的50%核定乘客数量，实行分散就坐。为了确保安全，停靠站点规避了疫情防控重点城市。

上车前，所有返程人员需要测量体温、核验信息，在车上间隔就座。到站后，由区镇和用工企业统一组织接站，并用专用巴士点对点送至用工企业。

昆山现有制造业纳税企业近3.2万家。截至2月19日，昆山市规上企业复工率已超过九成。昆山有着“全国最强县级市”称号，常年位居各类全国百强县榜单头名。据《昆山日报》报道，2019年，昆山预计地区生产总值跨过4000亿元（人民币，795.56亿新元）大关。

除了昆山，苏州其他地区也在组织外省员工返苏。

据苏州市吴江区盛泽镇政府官微“吾爱盛泽”报道，2月20日，300多名来自安徽六安的工人，乘坐盛泽镇组织的包车返回复工。

苏州市相城区，2月19日派出了三路人马，分别到河南省三门峡市、洛阳市，以及安徽省六安市接老员工回相城，同时招聘新员工。

据澎湃新闻此前报道，外向型经济发达的苏州是中国第二大移民城市，外来人口超800万，占比超过了60%。