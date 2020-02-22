女子晒视频称丈夫派出所发水果致三人被查

中国湖北鄂州一女子18日在朋友圈晒出一段水果和蔬菜的视频，称是丈夫派出所派发的。其丈夫后被查出是鄂城区凤凰派出所借用的治安员，该派出所所长等三人随后被停职或免职。

据北京日报微信公众号长安街知事报道，湖北鄂州一女子在视频中说，“我老公派出所的几嗦彪（厉害、牛）啊，这个水果四箱子，今天又发了这么多菜，这菜都是他们凤凰派出所发的，这水果四箱，我拿了三箱回去给家里人。”

该女子口中的凤凰派出所，实为湖北鄂州凤凰街道派出所。视频流出后，有人质疑该派出所有违规分配和领取疫情防控捐赠物资的嫌疑。

鄂州政府新闻办公室的微博平台鄂州发布22日通报，视频中女子口中“派出所的老公”，实为凤凰派出所借用的治安员，其所领水果、蔬菜系派出所所长成学军安排分配。

通报指，经查，鄂州市鄂城区凤凰街道党工委书记、凤凰街道疫情防控指挥部指挥长余建兵，违反疫情防控捐赠生活物资分配管理规定，擅自扩大发放范围和发放标准，违规分配和领取捐赠生活物资，对其立案调查、作免职处理。

被处置的还有鄂城区发展改革和经济信息化局党组书记、局长杜焕保，他被免职并被立案调查。

鄂州市公安局鄂城区分局凤凰派出所所长成学军被停职，还在继续接受调查。