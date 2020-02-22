中国国家医疗组专家：无症状感染者也可为传染源

中国国家医疗专家组成员、北京地坛医院感染性疾病诊疗与研究中心首席专家李兴旺说，一部分冠病患者没有肺炎表现，但仍然具有传染性。

据《新京报》报道，中国国务院联防联控机制22日召开新闻发布会，李兴旺在发布会上说，随着检测能力的提高，发现有一部分冠病感染肺炎患者没有肺炎表现，临床症状为中低烧、轻微乏力，偶有干咳。这部分病人虽然病情轻，但是仍然具有传染性。

将这一部分类型加入诊断分型中，是为了对其隔离治疗，更好地控制传染源。

中国国家卫健委21日发布了冠病诊疗方案的第五版试行版本，首次提出无症状感染者也可能成为传染源。

在该版诊疗方案中，对冠病传播途径的描述增加了“气溶胶和消化道等传染途径尚待明确”。

中国国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红介绍，大部分病例都是以呼吸道传播、飞沫传播为主，粪便当中也检查出核酸呈阳性，所以也不排除经消化道传播的可能性。

李兴旺表示，气溶胶的传播在呼吸道传染病中是可以看到的，但是对于冠病有没有气溶胶传播的情况，目前还不明确，“也就是说，我们关注到了这个现象，但是我们要做更多的研究工作，今后有证据时可能会更改传播途径的写法。”

中国国家发改委社会发展司副司长郝福庆介绍了口罩的问题。郝福庆说，国家发改委正在积极协调解决口罩短缺问题，初步统计，截至2月3日，全国22个重点省份口罩产量已经达到1480.6万只，产能利用率达到了67%。总体看，口罩产量呈现持续上升势头，尤其是防治一线急需的医用N95口罩。

郝福庆表示， 对于慈善机构接收到物资，关键物资转运到湖北以后，都会及时按照捐赠者的意愿进行对接和发放。境外的捐赠物资，会以专机直接运抵武汉天河机场，按照即来即走的原则，在48小时以内转运到武汉。