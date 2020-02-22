云南四川贪夜蛾见虫面积是去年90倍 影响亿亩农地

中国农业农村部印发文件显示，云南、四川等地区的贪夜蛾见虫面积超过60万亩，是2019年同期的90倍。

据每日经济新闻报道，农业农村部21日发布的防控预案显示，今年草地贪夜蛾威胁区域占玉米种植区域的50%以上，预计全年发生面积一亿亩左右。

贪夜蛾去年曾在中国西南地区肆虐一时，在云南、四川等地田间普遍繁殖一至两代，造成今年的虫灾防控形势异常严峻。

农业农村部的文件显示，截至2月10日，贪夜蛾见虫面积在云南、四川等地区超过60万亩，是2019年同期的90倍。

中共中央财政2月20日预拨农业生产和水利救灾资金14亿元（人民币，下同，2.78亿新元），用于重大病虫害防控工作，其中用于防控贪夜蛾的资金4.9亿元。

草地贪夜蛾是世界性重大农业害虫，具有寄主植物广、繁殖能力强、危害损害重和通过迁飞导致大范围成灾的特点。

贪夜蛾2018年12月11日从缅甸首次迁飞进入中国云南西部地区，并在2019年4月份以后形成常态性大规模迁入的态势。据统计，2019年中国有25个省份发现贪夜蛾，见虫面积1500多万亩，实际危害面积246万亩。

2019年年末，中国农业科学院副院长吴孔明曾说，2020年贪夜蛾在4月初有可能到达长江流域，到5月份可能到达黄河流域，到6月份甚至可能到达东北，所以发生的时间更早、区域更大、危害的作物种类更多，除了危害玉米以外，还会危害小麦和其他作物。