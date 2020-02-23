封城岁月里的大数据与小市民

从1月23日至今，受冠状病毒疫情影响最严重的武汉进入封城状态已整整一个月。

在过去这一个月里，中国政府将疫情大体控制在湖北境内，并且动员中国其他省份，举全国之力支援。

在过去这一个月里，普通武汉人经历了什么？他们对自己的生活和未来有什么看法？

《联合早报》用大数据带您回顾过去一个月的疫情变化，并带您倾听普通武汉市民的亲身说法。

数字看疫情

我们梳理了从1月23日至2月20日，中国国家卫健委与各地卫健委公布的每日新增确诊病例数据，并且将数据与期间的相关政策及重要事件相结合，利用大数据来观察过去这一个月的疫情变化。

从数据中可以看出，目前除湖北外的中国其他省份的疫情已经开始出现缓解，虽然还会有零星的感染群（如监狱等）出现，但大致上来说，每日新增确诊人数呈现缓和或下降的趋势。

另一方面，每日新增死亡人数也呈现出相似趋势。每日新增死亡病例在2月第二周（12日）达到一个峰值，然后开始降低。

但也不能将情况想的过于乐观，因为至今为止，每天依然有近百人因感染冠病死亡，而且目前疫情在日本、韩国等其他国家出现扩散的情况，因此依然很难断言念兹在兹的拐点究竟何时会出现。

全国之力援助湖北

此外，我们也统计了同时间段内中国各省份对湖北派出的职员医疗团队（不包括解放军医护人员），并统计成一份词云，省份字体的大小与累计派出的医疗团队人数成正比。从图中可见，江苏、广东、辽宁三省派出最多援鄂医疗人员。其中，江苏以近3200名人员名列第一，也侧面反映出江苏在中国众多省份中强大的经济与医疗实力。

武汉的声音

处于疫情和封城中心的武汉市民对于当前情况及未来又有何看法？其他城市的居民又如何看待这场疫情？《联合早报》采访了多名武汉及其他城市的居民，一起听听他们怎么说。

我今年30岁不到，然后我没有经历过这样的事情。然后刚开始其实是迷茫，有些彷徨的，对未来特别是对武汉的经济，然后现在放下心态来看，就是说看到那么多生死什么的，觉得说其实那些对我们来说没有那么重要了。然后家人在身边，然后我们一家人能在家,很和谐很愉快的相处这种，然后家里人跟亲朋好友都是很平安的。这些对我来说就已经很满足。 ——张梦琪（29岁，武汉人，自雇人士）

也许我们以为曙光来了，一高兴一放开，那么就来了第二波，所以现在真的看不到明确的曙光。 ——朱宾忠（57岁，武汉人，大学教授）