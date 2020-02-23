中国政府结束对安邦保险两年的接管

中国政府对安邦保险为期两年的接管正式结束，这家公司已成为雄心勃勃却又负债累累的中国私有企业的典型代表。监管机构表示，已基本锁定社会投资人。

据彭博社报道，在时任董事长吴小晖被逮捕之后，中国政府于2018年2月接管了这家规模2万亿元人民币 （4000亿新元）的企业集团；吴小晖后来因集资诈骗罪被判处有期徒刑。政府最初设定了一个为期12个月的时间表，通过处置豪华酒店等非核心资产来筹集资金，保留安邦的主要保险业务，并寻找战略投资者。截止日期后来又延长了一年。

去年6月份，中国成立了一个新的实体：大家保险集团有限责任公司，受让了安邦的保险业务。

中国银保监会周六公告称，大家保险集团正积极引进战略投资者，已基本锁定社会投资人。公告指出，从安邦保险拆分新设的大家保险集团已基本具备正常经营能力，中国银保监会因此依法结束对安邦集团的接管。

银保监会还表示，接管前安邦集团发行的1.5万亿元人民币中短存续期理财保险已全部兑付，未发生一起逾期和违约事件。

公告指出，大家保险集团成立以来，管理重整和业务转型成效明显。寿险保障期限五年及五年以上的产品规模占比提升到75%以上，较原安邦人寿以中短期产品为主的负债结构明显改善。