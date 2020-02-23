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中国大陆新增648例 连三天治愈出院逾两千

发布 / 2020年2月23日 10:22 AM

武汉火神山医院感染二科一病区的隔离病房内护士长胡晶为患者进行身体检查。（互联网）

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中国大陆昨天（22日）新增648例冠状病毒确诊病例。此外，治愈出院人数连三天逾两千。据中国国家卫健委消息，2月22全天，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例648例，新增死亡病例97例（湖北96例，广东1例），新增疑似病例882例。

据卫健委网站报道，当日新增治愈出院病例2230例，解除医学观察的密切接触者22128人，重症病例减少509例。

截至2月22日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例51606例（其中重症病例10968例），累计治愈出院病例22888例（安徽核减1例），累计死亡病例2442例，累计报告确诊病例76936例，现有疑似病例4148例。累计追踪到密切接触者628517人，尚在医学观察的密切接触者106089人。

湖北新增确诊病例630例（武汉541例），新增治愈出院病例1742例（武汉965例），新增死亡病例96例（武汉82例），现有确诊病例46439例（武汉36174例），其中重症病例10428例（武汉9228例）。累计治愈出院病例15299例（武汉8171例），累计死亡病例2346例（武汉1856例），累计确诊病例64084例（武汉46201例）。新增疑似病例631例（武汉454例），现有疑似病例3363例（武汉2382例）。

累计收到港澳台通报确诊病例105例：香港69例（出院11例，死亡两例），澳门10例（出院六例），台湾26例（出院两例，死亡一例）。

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