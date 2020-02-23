中国大陆新增648例 连三天治愈出院逾两千

中国大陆昨天（22日）新增648例冠状病毒确诊病例。此外，治愈出院人数连三天逾两千。据中国国家卫健委消息，2月22全天，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例648例，新增死亡病例97例（湖北96例，广东1例），新增疑似病例882例。

据卫健委网站报道，当日新增治愈出院病例2230例，解除医学观察的密切接触者22128人，重症病例减少509例。

截至2月22日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例51606例（其中重症病例10968例），累计治愈出院病例22888例（安徽核减1例），累计死亡病例2442例，累计报告确诊病例76936例，现有疑似病例4148例。累计追踪到密切接触者628517人，尚在医学观察的密切接触者106089人。

湖北新增确诊病例630例（武汉541例），新增治愈出院病例1742例（武汉965例），新增死亡病例96例（武汉82例），现有确诊病例46439例（武汉36174例），其中重症病例10428例（武汉9228例）。累计治愈出院病例15299例（武汉8171例），累计死亡病例2346例（武汉1856例），累计确诊病例64084例（武汉46201例）。新增疑似病例631例（武汉454例），现有疑似病例3363例（武汉2382例）。

累计收到港澳台通报确诊病例105例：香港69例（出院11例，死亡两例），澳门10例（出院六例），台湾26例（出院两例，死亡一例）。