湖北省委书记应勇：千方百计提高治愈率降低病亡率

湖北省委书记、省新冠肺炎疫情防控指挥部指挥长应勇昨天（22日）请来八位医院院长和医疗专家座谈，查找问题短板，研究进一步加强医疗救治工作。

据《长江日报》报道，应勇强调，要千方百计提高治愈率、降低病亡率。要优化医疗资源配置，坚持重症轻症救治两手抓，兼顾保障好新冠肺炎治疗和其他重症病人医疗急需。

应勇指出，当前，湖北疫情仍处于高位运行的持续增长期、最吃劲的胶着对垒的关键期、重中之重决胜之地的窗口期，要继续抓住救治和阻隔两大关键环节，优化医疗资源配置，分类施策、关口前移，全力救治患者刻不容缓；千方百计建院增床，全力提高收治能力刻不容缓；实现应检尽检，加强隔离场所人员甄别和分类救治刻不容缓；加强医疗资源统筹，兼顾保障好新冠肺炎治疗和其他重症病人医疗急需刻不容缓，真正实现应隔尽隔、应收尽收、应检尽检、应治尽治。

应勇强调，在全国医务人员不断驰援湖北的情况下，要进一步加强医疗救治资源统筹和优化配置，把力量配到最需要的地方。要进一步落实“四早”要求，前移救治关口，实现患者分类就诊。坚持重症轻症两手抓，既要全力救治重症患者，也要提前介入轻症患者治疗，避免成为重症。要统筹兼顾好新冠肺炎治疗和其他患者日常急需医疗服务。要严格落实新冠肺炎患者康复出院标准，出院后实施集中隔离观察。要未雨绸缪，守住底线，进一步提高收治能力，加快床位有效供给，宁可床等人，不让人等床。要加强社会流调，做实做强工作闭环，滚动推进“筛查甄别—转送救治—康复出院—隔离观察”，真正让社区干净起来、让社会面干净起来，直至取得决战决胜。