中国驻日大使：中日发挥各自优势防疫

中国驻日本大使孔铉佑22日接受中国驻日媒体联合书面采访时说：“中方有信心、有能力、有把握打赢这场疫情阻击战，同时我们愿与日方发挥各自优势，加强防疫合作，携手抗击疫情，共同维护两国人民健康安全，维护地区和世界公共卫生安全。”

孔铉佑表示，疫情发生后，使馆各层级外交官同日本政府、执政两党及有关主管部门密集接触，他本人接受了日本第一大报《读卖新闻》专访，以翔实的数据和生动的事例介绍中国出台的防控疫情有力举措及取得的积极成效，向日本民众传递中国抗击疫情的准确权威信息和战胜疫情的必胜信心。

孔铉佑说：“两国民意的积极互动，体现出两国人民长期以来守望相助的邻里之道，给予了中国人民战胜疫情的强大信心和动力，成为增进双方民众友好感情的全新纽带和推动中日关系进一步改善发展的磅礴力量。”

孔铉佑表示，中日双方今后还将继续加强病毒检测交流合作，分享疫情防控经验和做法，携手共克时艰，在传染病防治和公共卫生体系建设等领域开展进一步的互学互鉴和互利合作。他强调：“同日方共同应对这一公共卫生安全挑战，既是我国发挥负责任大国担当、维护地区和世界公共卫生安全的重要一环，也是我们推动构建周边命运共同体的题中应有之义。”