四川、黑龙江两省监狱进入战时管理状态

针对下一步疫情防控工作，四川省司法厅昨天（22日）明确要求，全省监狱戒毒所实行战时管理。

据四川省司法厅微信公号报道，新冠肺炎疫情发生以来，四川省司法厅高度重视疫情防控特别是监所疫情防控，迅速实施监所全封闭管理，实行“四个一律”：对新接收罪犯、戒毒人员以及离监探亲返监人员一律隔离，对进入监狱戒毒场所人员一律测量体温并佩戴口罩，对体温过高或其他疑似人员一律禁止进入并按规定处置，对进入监所的车辆、物资一律检测消毒；

同时，实施“六个暂停”：暂停一切外来人员进入监管区，包括非监管区值班执勤民警也不得进入监管区，暂停面对面会见探视，暂停办理罪犯戒毒人员转押，暂停提审、亲情帮教和警示教育，暂停服刑人员、戒毒人员集体就餐；暂停监所内一切大型活动。

另据《黑龙江日报》消息，记者从黑龙江省司法厅获悉，22日起全省监狱戒毒场所进入战时管理状态，坚决堵住疫情防控漏洞，确保“零输入、零感染、零炒作”目标。

此前，在21日中国国务院联防联控机制举行的新闻发布会上，司法部监狱管理局负责人何平称，对监狱罪犯感染疫情的情况，内疚、沉重。截至20日24时，全国共有湖北、山东、浙江3个省共5个监狱发生罪犯感染疫情，全是输入型病例，新冠肺炎疫情发生以来，监狱系统确诊患者一律送诊治疗。