中国各地景区陆续恢复开放 采取多项防疫措施

中国户外景区陆续恢复开放，并通过分时预约、控制人流、体温检测、要求游客佩戴口罩游览等措施，进行防疫管理。

据界面新闻报道，据去哪儿网数据显示，自20日起，全国各大景区陆续开放，在2月份率先开园的几十个景区中，除杭州西湖等免费景区外，北京香山、北京园博园等知名售票景区已在2月开园，3月初，将有千余家景区开门迎客。

为保证游客景区安全，多个景点、景区将进行实时游客量控制。据去哪儿网旅游专家介绍，以丽江古城景区为例，在景区恢复增长的缓冲期，日接待量不超过日最大承载量的50%。瞬间流量不超过最大瞬时流量的30%，确保游客间距能达到1.5米以上；所有旅游景区应实名制购票和游览，疫情防控结束前，所有游客必须佩戴口罩参观游览，来自重点防疫区的游客主动填写《游客健康状况登记表》。

此外，包括杭州西湖（周边售票景区）在内的多个景区游客入园需接受检查，包括实名登记并测量体温。

北京联合大学在线旅游研究中心主任杨彦锋表示，根据各地疫情防控情况，在当地政府部门指导下完成景区逐步开放，也是有序恢复生产、生活的一个重要步骤。但景区有它的特殊性，落实好景区的承载力，避免游客过度聚集，周全考虑消毒防护工作等疫情期间的管理也必不可少。此外，游客目前也应做好自身防护措施。