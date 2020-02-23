中国八家博物馆开直播 千万师生“云春游”

中国八家知名博物馆今天（23日）集体上线淘宝直播，让淘宝大学云课堂的2000万师生一起“云春游”。

综合《新京报》、中国经济网报道，中国国家博物馆、敦煌研究院、良渚博物院、甘肃省博物馆、苏州博物馆、三星堆博物馆等中国八大博物馆，今天在淘宝进行共12小时的直播。据悉，淘宝直播此次结合了线下实景直播、专业主播讲解、科普讲座等多种形式，首度进馆直播的中国国家博物馆就设计了特别的直播参观路线，让观众一小时里看到5000年文明史上最精华的国宝级文物。

此外，敦煌研究院直播老师傅临摹、修复敦煌壁画；三星堆博物馆拿出了最近新发掘的国宝级文物“祭山图玉边璋”；苏州博物馆则将自己的建筑和藏品结合，边走边逛。

良渚博物院院长周黎明表示，通过这样的方式，能让人们在特殊时期也不耽误逛博物馆、看展，甚至还能看到平时逛博物馆看不到的内容。

淘宝方面表示，对博物馆来说，“云春游”不仅仅是一时应急，更成为博物馆数字化的新选择。截至去年，淘宝天猫平台上已有20多家博物馆的官方旗舰店，累计拥有超千万粉丝，其中一半以上都是90后。

直播间里众多评论：“甘肃博物馆真好，不出门也能看博物馆”“讲解得好专业”，甚至有人觉得“感觉（相比在）博物馆里看，还是这里（直播间）好看”……直播还没结束，就有人开始问起：“明天还会播吗？”

不仅是逛博物馆，其他方面的“云春游”也正越发流行。最近，飞猪上的旅行商家和达人们就经常上淘宝直播间，直播各地的风景，每天带来百场旅行直播。数据显示，人们最爱的“云春游”胜地为：曼谷、东京、普吉岛。