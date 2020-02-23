四川民众摘口罩扎堆喝茶 多名公职人员被追责

近日，中国四川省广元市市民扎堆卸口罩喝坝坝茶的视频引起网友关注，该市纪委监委今天（23日）宣布将追责数名公职人员。

据《人民日报》报道，一条四川广元市民扎堆卸口罩喝坝坝茶的视频近两日引起全国网友关注，冲上了新浪微博热搜，阅读量达3.4亿，讨论2.6万条。据了解，视频拍摄时间为2月21日下午，视频里出现的地点为广元市利州广场。

广元市2月20日曾发布应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部第18号公告，恢复室外坝坝茶、室外体育、室外游乐场所营业。该公告发布的第二天，很多地方特别是城区就出现了大量人员聚集的情况。其中，广元利州广场的坝坝茶吸引大量人员聚集、生意火爆。

此现象引起四川省广元市纪委监委的注意，并针对“2月21日利州广场坝坝茶经营场地人员大量聚集”有关问题进行了调查。据该市纪委监委今天通报，经研究决定，将对广元市城管执法局广场服务中心主任张东予以党纪立案审查，对广元市文旅集团武则天文化旅游公司商管中心经理曹建峰予以政务立案调查；责令广场服务中心工会主席母绍宏等七名相关工作人员作出深刻检讨并通报批评。

该通报称，广元市文旅集团武则天文化旅游公司作为利州广场坝坝茶摊位经营者的管理单位，在落实市委政府、市指挥部关于严防聚集的要求不到位，虽然制定了防控预案，但缺乏针对性和操作性，在经营主体没有采取有效防控措施的情况下就放任其“一开了之”，负有主体责任。

此外，广元市城管执法局下属事业单位广元市城区广场服务中心作为负责利州广场疫情防控工作的主责单位，对监管地区可能出现的疫情防控风险预判不准，人员聚集后劝阻制止不力，负有监管责任。

据报道，视频21日出现当晚，广元市就应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部发布第19号公告，提醒广大群众，当前仍处于重大突发公共卫生事件Ⅰ级应急响应期间，疫情传播风险较大，应避免聚集活动，在人员较多场所也要佩戴口罩。同时，室外经营商户要拉大经营摊位间距，每个摊位外围边缘保持1.5米以上距离，并做好经营场地消杀工作。城管执法、市场监管部门和基层社区要加强监督、管理，严重违反规定的，依法予以处罚。