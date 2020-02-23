订三万个口罩仅收到两个 内蒙古诈骗案七小时告破

中国内蒙古自治区一居民在网上订购三万个口罩却只收到两个，本月20日报警后，警方仅用七小时就破获这起涉疫电信诈骗案。

据中国新闻网报道，内蒙古自治区满洲里公安局今天（23日）的消息，满洲里居民姜某2月20日报警称，早前通过朋友圈看到林某发布可大量订购口罩的信息，便与林某取得联系。林某声称自己有渠道可以从生产厂家大量订货，姜某便通过林某订购了三万个口罩，并分三次向其转账共10.8万元（人民币，下同，约2.2万新元）。

姜某2月20日收到快递时，发现快递内仅有2个口罩，随即要求退款。林某在返款1.3万元后，称剩余的钱由于已转账给上家无法退还，姜某立即向警方报案。

侦查员找到林某后，经过核查，发现林某同样是一名被诈骗的受害者。

原来，林某也是在微信朋友圈看到好友发布能够大量订购口罩的信息，经过联系，林某成了中间人。侦查员通过林某提供的信息，确定了这名叫做陈某宣的男子，同时锁定了其落脚点，并与当地警方联系对陈某宣进行传唤。

犯罪嫌疑人陈某宣被捕后，如实交待了其在微信上以卖口罩的方式，对中间方林某及其介绍的购买者进行诈骗，将诈骗来的钱用于网上赌博的犯罪事实。案件宣布告破，而此时距离姜某报案仅过去了七个小时。

目前，陈某宣已被当地公安机关依法采取刑事强制措施，相关工作正在进行中。