成都上千名地铁建设者乘专车返岗复工

中国成都轨道交通集团今日（23日）称，疫情期间工人返岗成了难题，为此该集团抓紧时机跨省“抢人”，并派专车接回工人，至今已有5215名管理人员到位，7321人劳务人员到岗。

据中国新闻网报道，成都轨道交通集团的消息，该市轨道交通在建8线12个项目、382个工点，全部取得复工批复，已有5215名管理人员到位、7321人劳务人员到岗。其中，8号线一期轨道标2月16日就拿到了复工证明，不过到这两日才成功接回返岗工人。

8号线一期轨道标项目部常务副经理张玄指出，春节后工人返岗是一大难题，工班队长们费了很大劲才联系到能及时返岗的工人。包括昨日晚上两辆省际大巴车上43名从云南接来的工人，共接回100多人。张玄表示，接下来还要安排六班大巴车开往重庆、云南、湖南等地继续接工人。工人全部返岗后，8号线一期轨道标将有600名工人。

8号线一期轨道标业主代表黄钊则说：“我们工地复工早，找工人还有一定优势。”他也称，出发前要摸排人员健康状况、对接联系当地政府、确认人员和行车路线是一项系统、复杂的工作。同时还要安排工人去检查身体，开健康证明，并上报政府部门得到批准，才能跨省“抢人”。

昨日被接来的工人之一许小坤，于晚上20时30分从云南省曲靖市抵达成都地铁8号线一期轨道标的项目部。“一路非常顺利，12个小时车程感觉很快，如果不是项目部来接，不可能这么快就到。”

许小坤透露，出发前几天，他与工友们严格按照要求去当地医院检查身体，开健康证明并提交给了项目部，出发及上车前都进行了体温检测等。“打工这么多年，还是第一次享受专车待遇。”许小坤称。

目前，成都轨道交通集团派往重庆的大巴已出发，将接回70名工人。此外，还有19辆包车将分别从山东菏泽、陕西千阳、甘肃会宁、山东德州以及四川眉山等地接工人们返岗。