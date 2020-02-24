习近平：此次疫情传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大

本次冠状病毒疫情是中国成立以来传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次，中国国家主席习近平要求要抓紧防疫工作，并做好经济社会发展工作。

据新华社23日报道，习近平当天在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上发表讲话，强调中华民族历史上经历过很多磨难，但从来没有被压垮过，而是愈挫愈勇，不断在磨难中成长、从磨难中奋起。

习近平指出，当前疫情形势依然严峻复杂，防控正处在最吃劲的关键阶段，因此要求各级党委和政府要坚定必胜信念，咬紧牙关，继续毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作。

此外，他也指出中国发展所面对的风险上升，与此次冠状病毒疫情叠加，中国做好经济社会发展工作的难度更大，并就防控疫情、稳定社会经济问题提出15点要求。

在防疫工作方面，习近平提出七点要求。第一，坚决打好湖北保卫战、武汉保卫战。要紧紧扭住城乡社区防控和患者救治两个关键，坚决遏制疫情扩散输出，加强力量薄弱地区防控，切实提高收治率和治愈率、降低感染率和病亡率。第二，全力做好北京疫情防控工作。要坚决抓好外防输入、内防扩散两大环节，加强京津冀地区联防联控，尽最大可能切断传染源。第三，科学调配医疗力量和重要物资。要关心关爱一线医务人员，落实防护物资、生活物资保障和防护措施，切实加强防止医院感染工作，做好医务人员科学防护和培训。要密切监测市场供需动态，积极组织蔬菜和畜禽等生产，畅通运输通道和物流配送。第四，加快科技研发攻关。要综合多学科力量开展科研攻关，加大药品和疫苗研发力度，及时总结推广有效诊疗方案。第五，扩大国际和地区合作。要继续同世卫组织保持良好沟通，同有关国家分享防疫经验，加强抗病毒药物及疫苗研发国际合作。第六，提高新闻舆论工作有效性。要继续做好党中央重大决策部署的宣传解读，深入报道各地统筹推进疫情防控的好经验好做法，完善疫情信息发布，广泛宣传抗疫一线的感人事迹，主动回应社会关切。第七，切实维护社会稳定。要及时化解疫情防控中出现的苗头性、趋势性问题，依法严惩扰乱医疗秩序、防疫秩序、市场秩序、社会秩序等违法犯罪行为。

在经济方面，习近平指出，疫情不可避免会对经济社会造成较大冲击。他表示，越是在这个时候，越要用全面、辩证、长远的眼光看待中国发展，越要增强信心、坚定信心。

综合起来看，他认为中国经济长期向好的基本面没有改变，疫情的冲击是短期的、总体上是可控的。

习近平就有序复工复产提出八点要求。第一，落实分区分级精准复工复产。低风险地区要尽快将防控策略调整到外防输入上来，全面恢复生产生活秩序，中风险地区要依据防控形势有序复工复产，高风险地区要继续集中精力抓好疫情防控工作。第二，加大宏观政策调节力度。积极的财政政策要更加积极有为，继续研究出台阶段性、有针对性的减税降费政策，帮助中小微企业渡过难关。稳健的货币政策要更加注重灵活适度，用好已有金融支持政策，适时出台新的政策措施。第三，全面强化稳就业举措。要减负、稳岗、扩就业并举，针对部分企业缺工严重、稳岗压力大和重点群体就业难等突出矛盾，支持多渠道灵活就业，做好高校毕业生就业工作。第四，坚决完成脱贫攻坚任务。要努力克服疫情影响，狠抓攻坚工作落实，帮助贫困劳动力有序返岗，支持扶贫龙头企业、扶贫车间尽快复工，加快建立健全防止返贫机制。第五，推动企业复工复产。要落实分区分级精准防控策略，打通人流、物流堵点，放开货运物流限制，推动产业链各环节协同复工复产。要积极扩大国内有效需求，加快在建和新开工项目建设进度，加强用工、用地、资金等要素保障。第六，不失时机抓好春季农业生产。要抓紧解决影响春耕备耕的突出问题，组织好农资生产、流通、供应，确保农业生产不误农时。第七，切实保障基本民生。要保障主副食品供应，强化对困难群众的兜底保障，对患者特别是有亲人罹难的家庭要重点照顾。要统筹做好其他疾病患者医疗救治工作。第八，稳住外贸外资基本盘。要用足用好出口退税、出口信用保险等合规的外贸政策工具，保障外贸产业链、供应链畅通运转，抓好重大外资项目落地，扩大金融等服务业对外开放，继续优化营商环境，增强外商长期投资经营的信心。

习近平指出，打好、打赢这场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，必须加强党对统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的领导。各级党组织要认真履行领导责任，特别是抓落实的职责，把党中央各项决策部署抓实抓细抓落地。各级干部特别是领导干部要增强必胜之心、责任之心、仁爱之心、谨慎之心，勇当先锋，敢打头阵，主动担当、积极作为。要在斗争一线考察识别干部，对表现突出的干部要大力褒奖、大胆使用，对不担当不作为、失职渎职的要严肃问责，对在斗争一线表现突出的先进集体和个人，要根据情况分层分级予以表彰和嘉奖。要关心关爱广大基层干部和深入基层的各级干部特别是湖北、武汉等疫情严重地区的干部群众，及时帮助他们解决遇到的实际困难和问题，坚决纠正形式主义、官僚主义做法。要推动防控资源和力量下沉，充分调动社会力量共同参与疫情防控。要针对这次应对疫情中暴露出的明显短板，总结经验、吸取教训，提高应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。