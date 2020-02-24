上海创可循环使用的KN95口罩

据《人民日报》消息，由上海市经信委指导两家企业开展合作，利用新型纳米材料，开发出可循环使用的民用KN95级别防护口罩，目前已量产。

从研发构想、产品设计、技改支持、原材料对接、产能对接、市场衔接等，上海市经信委全程指导服务于创意、设计到生产、上市的各个环节，推动新产品从无到有取得突破。

据介绍，该口罩具有四个特点：

“高透气+不透水”：这是这种口罩的突出特性，戴上口罩感受一下呼吸，其透气性相当好，胜过常规一次性防护口罩。面料使用了一种全棉材质，透气性、舒适度显著优于一次性口罩的无纺布材料;长时间佩戴，嘴部也不会有潮湿不适的感觉;而在其内层，嵌入了纳米纤维微孔薄膜，对直径75纳米(0.075微米)的细小颗粒，其过滤性能超过95%(也就是达到KN95口罩的标准)。而冠病原体病毒，其直径大约在100纳米。

随时消毒，性能稳定：据企业自测，该口罩经受沸水、酒精、84消毒液等的反复消毒处理20次后，过滤性能仍保持基本稳定，但企业在产品使用推荐中为不超过10次。普通市民可在需要时用三种方式自己随时消毒，3ml医用酒精喷洒;70度以上热水浸泡15分钟，84消毒液1%稀释水浸泡20分钟。

循环使用，绿色环保：正常佩戴、薄膜不破损的情况下，过滤性能可保持200小时——以一天佩戴8小时计，至少可相当于20个普通一次性口罩。因此与一次性口罩相比，产生的废弃口罩垃圾量是其1/20，并且耳带、鼻夹等辅材使用也仅1/20，大量节约资源能源消耗。

以1顶20，性价比高：当一只口罩能顶20只使用时，口罩短缺的局面很有可能出现很大的改观。目前中小企业复工反映诉求最大的是防疫物资短缺问题，市企业服务云上短短两天多预约登记时间，企业和机构用户诉求近2万个，返岗个人诉求1.6万个。该循环口罩单价初步拟定在15-25元(按不同包装)，平均每天1元左右，对于成本敏感的中小企业而言无疑于雪中送炭。在疫情过后，该新品口罩棉布面料将适应市场新需要，以设计感、时尚元素和良好的防护能力，继续为消费者提供更多样化选择。

上海市经信委相关人士表示，最初的想法是因为熔喷布、无纺布等一次性口罩主材紧缺，因此推动企业用新材料、新技术研发可循环使用口罩。

该口罩生产线产能正在加快爬坡过程中，现每天产能约5万个，主要问题是缝制工序人力瓶颈和前端纳米材料的供给，市经信委正在全力协调协同加工厂产能补充和汉圃新材料原材料供应，并对企业新增包装线等加大技改补贴支持力度。预计下周一将日产10万个，下周五实现日产30万个以上，届时将相当于日产500万只一次性普通民用口罩。