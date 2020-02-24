中国国债期货市场首度向银行保险开放

此前仅允许证券、基金、期货公司等交易的中国国债期货市场将首度向商业银行和保险机构开放。分析人士认为，这将有助于同时提升期、现货两个市场的交易活跃度。未来如果外资也被获准参与，亦将有助提升在岸市场的吸引力。

据彭博社报道，证监会周五与财政部、人民银行等部委公告称，允许符合条件的试点商业银行和具备投资管理能力的保险机构，参与中国金融期货交易所的国债期货交易。第一批试点机构包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行。

证监会在新闻稿中称：“商业银行和保险机构参与国债期货交易，可满足其风险管理需求，丰富投资产品类型，提升债券资产管理水平。同时，也有助于丰富市场投资者结构，促进国债期货市场平稳有序发展。”

作为国债现券市场上的主要参与者，银行和保险机构何时进入衍生品市场一直备受关注。由于上世纪90年代初曾发生过重大风险事件，使得中国金融期货交易所在2013年启动国债期货交易后迟迟未允许商业银行参与其中。

“这是中国金融市场上里程碑的事件。”方正证券固定收益首席分析师齐晟表示，未来随着国债期货进一步满足机构对利率债的对冲需求，银行间市场存量利率债的活跃度也有望提升。

中信证券的分析师明明也持类似观点：“放开国债期货交易对银行保险利好，因为他们持有大量国债，通过期货交易可以开展期现货组合交易，进行风险管理。另一方面，国债期货市场会更加多元，流动性会进一步提升。”

新闻稿并提到，证监会、财政部、人民银行、银保监会将发挥跨部委协调机制作用，加强监管合作和信息共享，分批推进商业银行和保险机构参与国债期货市场，促进国债期货市场健康发展。

财政部则在公告中表示，参与期货交易的商业银行、保险机构，应建立完善的全面风险管理和内部控制制度，防范和控制交易风险。