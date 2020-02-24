中国发改委：继续研究出台减税降费措施 助中小企业度过难关

中国国家发改委将进一步研究出台有针对性的减税降费措施，帮助中小企业度过难关，积极扩大国内有效需求，促进消费回补和潜力释放。

中国国务院新闻办公室24日上午举行新闻发布会，国家发改委、工信部等负责人介绍疫情防控和经济社会发展工作。

据发改委党组成员、秘书长丛亮介绍，下一步将重点抓好中央经济工作会议各项部署的落实，积极财政政策，更加积极有为，稳健的货币政策要更加灵活适度，继续研究出台有针对性的减税降费措施，帮助中小企业度过难关，积极扩大国内有效需求，促进消费回补和潜力释放，发挥好投资的关键性作用，加强用工、用地、资金等要素保障，加快再建项目和新开工项目建设进度，全面做好维稳工作。

丛亮说，国家发改委加大对重点行业和中小企业的帮扶力度，落实好减费降税、金融服务、减免租金和稳岗补贴等各项政策，统筹做好生活必需品的稳产保供，切实保障基本民工，不失时机的抓好春季农业生产，坚决完成脱贫攻坚任务，全面强化稳就业举措，努力保障已复工和准备复工企业的日常防护物资需求。

他表示，这次疫情防控确实暴露出一些领域存在的短板和弱项，必须认真总结经验和教训，以更大力度、更加精准的加以补齐，这既是扩内需促发展的机遇，也有利于培育和壮大新的经济增长点。更为关键的是将为中国未来经济社会的持续、健康发展打下良好的基础。