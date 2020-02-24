南京医科大学奸杀案28年后告破 

中国南京医科大学（原南京医学院）一女学生28年前在教学楼晚自修时遇害，尸体被藏进下水道，当时曾引发社会广泛关注，南京市公安局昨天（23日）发布消息称，嫌疑人已被抓获，该案宣布告破。

综合《现代快报》《扬子晚报》报道，南京市公安局昨天发布的消息，负责该案件的专案组昨天取得重大破案线索，于当日上午 7 点左右，将嫌疑人麻某某从其南京的家中抓获，破获此案。被抓后，麻某某就供述了杀害女生林某的经过。该案件发生在1992年3月，被害人林某在南京市鼓楼区的南医大被残忍杀害，当下曾在南京轰动一时，引发社会广泛关注。

网上一则疑似原南京医学院的通告称，林某是该校88年级的学生，在一号教学楼教室自修时，不幸遇害。根据南医大一名熟悉情况的人士回忆，死者林某生前学习很好，遇害后，其父母曾多次到女儿遇害的地方凭吊。

在关于林某的网上贴吧中，有网友称，那是1992 年初春的一个雨天，大四女生林某在校园内被奸杀，案件一直没破。林某死亡时尸体完整，头朝下被按在学校的下水道里，她是在校园内被杀的，凶手不可能有时间和胆量去碎尸。这名网友称自己的父亲是南医大的职工，当时曾配合过警方调查。

另据悉，公安机关曾在《扬子晚报》等报纸上公布过嫌疑人模拟画像。

据消息人士昨晚的消息，当地警方是通过 DNA手段取得了案件突破，进而抓获了嫌疑人。早前，警方据称发现了嫌疑人的一个亲属，其 DNA 与南医大命案嫌疑人的 DNA 比对高度符合，经过进一步排查，最终找到了嫌疑人。

当年只有26岁的嫌疑犯麻某某如今已经54岁了，据了解，他在朋友和同事眼中，一直都是个“和善忠厚”的人。得知麻某是犯罪嫌疑人，他身边的同事都很吃惊。

麻某某曾是苏美达集团司机中为数不多的正式员工，在他之前的领导眼中，麻某某工作一直不错，人缘也不坏。他说，麻某某看起来和平常人并没有什么不同，平时经营名犬生意，女儿也已经上了大学，日子过得还是不错的。“实在不能跟强奸杀人犯联系起来，这么多年一直挺好的，当年可能就是一念之差 …… ”

这起案件曾引发社会广泛关注，不少人将该案与 1996 年的 “ 南大碎尸案 ” 联系起来。南大碎尸案，又称南京“1 · 19” 碎尸案，案发于 1996 年 1 月 19 日，受害人为南京大学成人教育学院一年级女学生刁某。刁某遗体碎片在其失踪九天后，也就是当年1月19日清晨，被一名清洁工在南京华侨路发现。凶手为消灭作案痕迹，将其遗体煮熟，并切割成 2000 片以上，抛洒在南京多个地方。案发后，南京市公安部门内动用大量警力进行大规模搜查，但至今仍未找到凶手。网传2016年1月19日是“南大碎尸案”20 年追诉期的最后一天，但公安部刑侦局很快就在官方微博 “辟谣”：“南大碎尸案”将依照刑法规定继续追查。

与“南大碎尸案”一样，南医大这起命案的被害人也是女大学生，而且两所学校距离很近，作案手段都很残忍。对此，有网友分析，其实两个案件有很大的不同，因为林某已经在学校上了四年大学，而 “南大碎尸案” 中的刁某刚上大学不久，林某有了稳定和联系密切的交际圈，与老师、同学、室友之间都很熟悉。据说凶手作案后逃离现场时曾经洗手，被目击者看到，因此警方根据目击者的叙述画了模拟画像，而“南大碎尸案”留下的线索较少。

该案的嫌疑人是否与“南大碎尸案”有关，有待进一步调查。据南京警方的消息，南医大女大学生林某遇害一案是专案。另据了解，对于广受关注的“南大碎尸案”，南京警方仍在继续侦办中。