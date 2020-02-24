蔡英文、苏贞昌民调创新高

冠状病毒疫情拉抬蔡英文政府声望，亲绿智库最新民调显示蔡英文与苏贞昌支持度都在68%以上，创下新高。

据《中国时报》报道，台湾民意基金会今天（24日）公布最新民调显示，蔡英文和行政院长苏贞昌内阁声望，双双创下新高，支持度都在68%以上。基金会董事长游盈隆认为，主因为政府处理肺炎疫情普遍受到肯定。

民调显示，赞同蔡英文处理大事方式的有68.4％，不赞同者16.5％，另有10.4％的人没意见。

游盈隆表示，这是从2016年5月基金会开始做总统的声望调查以来的次高，可以说目前是蔡英文上任以来最受人民欢迎的时候，可说是“飞龙在天”。

他分析原因，一来是总统与立委大选刚过，民进党大胜，所以以为还在高点，二来是因为新冠肺炎疫情刺激台湾的整体利益的共同体意识。

在苏内阁整体施政表现，有69.4％的人基本上满意苏贞昌内阁的整体施政表现，不满意的有18.6％，另有7.7％的人没意见，满意的人比不满意的人多51个百分点，游盈隆表示，这不仅创下蔡政府前后三任内阁最高满意度， 也创下1996年第一次民选总统以来内阁施政的最高满意度纪录。

与三个月前相比，也就是2020 总统与立委大选前两个月的民调相较，满意苏内阁整体施政表现的人大幅提升13个百分点，不满意的人大幅减少18个百分点。

他说，这可见在过去短短三个月中，台湾整体民意对苏内阁有了极大的转变，民意现在一面倒的、肯定苏内阁整体表现，满意度之高，是台湾政治史上极罕见的现象。2020大选与冠病疫情无疑是其中两个最重要的催化剂或驱动力，而苏内阁应付得宜就成了超高民意满意度的关键因素。