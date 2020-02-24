中国大陆新增409确诊病例 150例死亡病例

中国大陆昨天（23日）新增冠状病毒确诊病例409例，其中湖北398例，湖北以外地区新增确诊病例11例。全国新增死亡病例150例，其中149例在湖北。

据央视新闻报道，昨天31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例409例，新增死亡病例150例，新增疑似病例620例。

湖北新增确诊病例398例，新增治愈出院病例1439例，新增死亡病例149例，现有确诊病例45054例，其中重症病例9430例。累计治愈出院病例16738例，累计死亡病例2495例，累计确诊病例64287例。新增疑似病例450例，现有疑似病例2770例。当日新增治愈出院病例1846例，解除医学观察的密切接触者16758人，重症病例减少1053例。

截至2月23日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例49824例（其中重症病例9915例），累计治愈出院病例24734例，累计死亡病例2592例，累计报告确诊病例77150例（湖北省订正重复报告病例195例），现有疑似病例3434例。累计追踪到密切接触者635531人，尚在医学观察的密切接触者97481人。

累计收到港澳台通报确诊病例112例：香港74例（出院12例，死亡两例），澳门10例（出院六例），台湾28例（出院五例，死亡一例）。