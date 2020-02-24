中国全国人大常委会今召开 将审两项重要决定草案

十三届中国全国人大常委会第十六次会议今早举行，其中关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定草案，以及关于推迟召开第十三届全国人民代表大会第三次会议的决定草案，将提请会议审议。

综合中国央视、新华社报道，全国人大常委会法工委主任沈春耀首先就关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定草案作了说明。

2019冠状病毒疫情在中国暴发后，吃野味再次成为众矢之的。中国全国人大经济法室主任王瑞贺早前说，人大法工委已经启动《野生动物保护法》的修改工作，计划将之列入常委会今年的立法工作计划，并加快《动物防疫法》等法律的修改过程。

沈春耀随后还就关于推迟召开第十三届全国人民代表大会第三次会议的决定草案作了说明。

中国全国人大常委会上周举行委员长会议。全国人大常委会法工委发言人臧铁伟称，当前遏制2019冠状病毒疫情蔓延、打赢疫情防控阻击战处于关键时期，必须集中力量、全力以赴。全国人大委员长会议认为，有必要适当推迟召开十三届全国人大三次会议。

有分析人士预计，全国政协常委会也将决定推迟原定于3月3日举行的政协第十三届全国委员会第三次会议。

据报道，今早的全体会结束以后，紧接着还将进行分组审议。下午，将召开委员长会议，并继续分组审议。下午4时，十三届全国人大常委会第十六次会议将举行闭幕会，并对拟提请表决的决定草案和有关事项进行表决。

