应勇：湖北疫情仍严峻 须外防输出

湖北省疫情形势仍然严峻，增量尚未得到有效控制。湖北省委书记应勇要求要继续抓控制传染源，降低病亡率，并外防输出。

应勇昨天（23日）主持召开湖北省委常委会会议，在会上表达以上要求。

据《湖北日报》24日报道，应勇表示，病毒具有相当的隐蔽性，防控工作仍存在不少薄弱环节。他要求保持头脑清醒，不麻痹、不厌战、不侥幸、不松劲，继续将疫情防控作为全省头等大事和最重要工作，坚持节奏不变、力度不减、尺度不松，按照党中央决策部署和省委总体要求，“一个山头一个山头地攻，一场战役接着一场战役打，不断巩固成果、扩大战果，不获全胜决不轻言成功”。

会议指出，要持续紧抓控制传染源，把阻隔工作做实做细，建强城市大数据管理平台，配强流调力量，持续滚动排查，确保底数摸清、人员搞准、数据真实。此外，也要推进疑似病例核酸检测当日清零，加强对轻症病人医疗干预，强化隔离点和方舱医院救治功能，真正把救治关口前移；要优化诊疗方案，强化危重症患者“一对一”救治，切实降低病亡率。

会议也强调，外防输出是湖北省落实疫情防控的重要体现，也是湖北在全国疫情防控中的“必须履行好的责任”。会议指出，要持续加大社区和社会面封控力度，实现小区封闭管理、公共区域管控全覆盖，强化对超市、药店、医院等重点场所监管，加强监狱、民营医疗机构、养老院等特殊群体、重点部位防控。

此外，会议也强调了后勤保障的重要性，要求多措并举保障医用和生活物资供应，坚持全国统筹和生产自救相结合，支持省内医用物资企业扩产增能。要充分发挥国有商贸流通企业在城市供应中的托底保障作用，加强市场供给，优化配送方式，确保价格实惠，全力保障群众基本生活需求。