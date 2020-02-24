浙江规模以上工业企业复工率超90%

2019冠状病毒疫情在中国放缓之际，中国国家发展改革委秘书长丛亮说，中国规模以上工业企业复工率逐步提高，其中经济大省浙江已超过90%，江苏、山东、福建、辽宁、广东、江西超过70%。

据《新京报》报道，丛亮今早（24日）在国务院新闻办举行的新闻发布会上说，疫情确实对中国经济运行带来了较大冲击，从开始对春节假期消费和相关服务业的影响，到后来迟滞企业复工复产，一些企业特别是中小企业生产经营遇到了较大困难。为此，各地各部门陆续出台了有力有效的对冲政策。

丛亮表示，目前除了全国规模以上工业企业复工率逐步提高，重点行业如钢铁企业、有色金属企业等复工率也超过50%。其中，关系国计民生的重点领域企业如口罩企业产能利用率已达到110%、粮食应急加工能力复产率已超过70%，以及煤矿产能恢复率达到76%等。

他认为疫情对中国经济社会的影响是短期的，且总体上是可控的，不会改变中国经济长期向好的基本面。随着疫情防控成效的逐步显现，在政策措施的有效对冲下，“我们有信心、有能力、也有条件将疫情的影响降到最低，保持经济社会平稳健康发展”。

丛亮指出，国家发展改革委下一步将在继续加强疫情防控的同时，分区分级有序推动企业复工复产，使人流、物流、资金流有序转动起来，重点做好相关工作：一是加大宏观政策调节力度；二是抓好已出台应急政策措施落地实施；三是抓好补短板、强弱项各项工作。与此同时，将继续密切监测经济运行状况。

中国为了防控疫情延长了春节长假，但疫情并未随着假期结束而得到遏制，导致许多回到中西部地区过年的务工人员，无法在第一时间返回沿海地区工作。这不仅让许多复工企业找不到员工，也严重拖慢它们复产的速度。