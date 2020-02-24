中国央行副行长：近期将定向调整定向降准政策

中国央行副行长陈雨露24日在国新办关于疫情防控情况的发布会上表示，当前中国货币政策的政策空间、政策工具充足，有信心有能力来支持打赢这场疫情防控的总体战和阻击战，支持国民经济复产，尽快的恢复经济增长。

据澎湃新闻报道，陈雨露表示，货币金融政策是应对在突发事件的冲击以及恢复经济增长的重要的政策手段。疫情发生以来，中国央行遵照稳健货币政策要灵活适度的原则，加大逆周期调节的力度。

陈雨露透露，近期还要定向的、动态的调整定向降准政策，让更多达标的银行获得优惠的政策。

陈雨露指出，中国央行出台了三项措施，分别是超预期提供流动性，保证银行体系和货币市场的流动性充裕，及时稳定了市场的情绪；设立了3000亿的低成本的专项再贷款，来对重点抗击疫情的企业来提供精准的优惠的资金支持；央行和五个部门联合出台了支持疫情防控的30条措施，发挥政策合力为疫情防控和恢复生产提供综合的金融保障。

他认为，目前来看这些措施都发挥了积极的作用，下一步稳健的货币政策更加的灵活适度，主要从三大类措施加大力度，一是继续保持流动性合理充裕，通过政策利率的引导作用，来让整体的市场利率继续下行，来降低企业的融资成本。

二是更大力度的运用好结构性货币政策的工具。一方面是把3000亿的专项贷款继续用好，目前已经有近千家企业获得专项贷款，接下来要继续让它精准落地；另外一方面要充分利用好已有的普惠性的货币政策工具，支农支小、再贷款、再贴现等货币政策工具要加大力度。

第三要更加充分的发挥好政策性金融的作用。支持国家开发银行对制造业企业支持，进出口银行对外贸企业支持，农业发展银行对生猪生产的全产业链企业的支持，扩大融资支持。