武汉市允许部分人员按规定分批出城

2019冠状病毒重灾区武汉今天发布通告称，因保障疫情防控、生产生活、特殊疾病治疗等原因必须出城的人员以及滞留在汉外地人员可出城，但要错峰出城、分批实施。

据武汉发布官方微信公号发布，这项通告分别针对进城车辆和人员、出城车辆、以及出城人员管理三个方面。其中在进城车辆和人员方面，武汉市政府表示，因保障疫情防控、城市运行、生产生活、防疫物资运输等原因必须进城的人员和车辆，以及滞留在外地的武汉市民及车辆，按省、市疫情防控指挥部有关规定办理相关手续后，可以进城。

通告也称，武汉市各区疫情防控指挥部要组织有关用人单位、社区、旅行社做好进城人员信息备案工作，且由所在用人单位和社区对进城人员实行疫情防控双重管理，落实该市“双测温两报告”制度的要求。

武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部早前通报，为进一步加强发热患者管理，消除疫情传播风险，20日起在全市实行包括居家人员每日需测量体温两次等措施。

至于出城车辆管理方面，例如警车、消防、环卫等特种车辆及印有“公务用车”字样的车辆，当局对车上人员进行身份核验无误、体温检测正常后及时放行；水、电、油、气及生活物资保障车辆（武汉市车辆），凭所在单位开具的证明、派工单、收件函，对车上人员身份核验无误、体温检测正常后及时放行。

武汉市政府也指出，因保障疫情防控等原因必须出城的人员以及滞留在汉外地人员可以出城，但要坚持错峰出城、分批实施，适时安全有序原则；中央、省直在汉单位人员要出城的，由所在单位报请省疫情防控指挥部批准，并向武汉市疫情防控指挥部通报。

中国国家卫生健康委员会今天公告，截至23日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例409例，其中湖北新增确诊病例398例（武汉348例）。