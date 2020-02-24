《华尔街日报》中国分社社长吁集团道歉

美国《华尔街日报》早前因评论文章以《中国是真正的“亚洲病夫”》为题，令中方感到不满，多次要求报社道歉无果后，吊销了该报三名驻北京记者的记者证，并通过外交渠道严正交涉。

据《华盛顿邮报》报道，一封以《华尔街日报》中国分社社长郑子扬(Jonathan Cheng)名义的电邮20日发给《华尔街日报》发行人兼道琼斯行政总裁William Lewis，以及母公司新闻集团行政总裁Robert Thomson，要求管理层考虑更正标题，并对读者、消息来源及任何被冒犯的人致歉。

郑子扬在电邮中表示“这与采编自由或新闻与社论间神圣的区分无关、与文章的内容无关，而是与一个对不仅在中国国内的许多人而言深度冒犯的标题的错误选择有关。”

他表示，此事中“无意冒犯”的解释无法令人信服，强调“应该有人意识到这（标题）会冒犯许多人，如果他们没有意识到这点，那么他们犯了一个严重的错误，应该更正并且道歉。”

《华尔街日报》中国分社的53名员工在电邮中签名，只有郑子扬没有签名，他在另一封电邮中提到，考虑到公司未来在中国的业务发展，管理屠有必要妥善处理今次事件。

但《华尔街日报》发言人Steve Severinghaus表示，报社立场并未改变。

《华尔街日报》早前就此事曾表示“遗憾”，但并没有应中方要求道歉。