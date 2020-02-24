云南大理违法征用口罩 市委书记被免市长被撤

针对云南大理市早前违法扣押征用重庆防疫口罩一事，云南省官方经查认为该事件严重干扰了中国防疫工作大局，决定对多个单位和负责人进行问责处理，其中包括免职大理市委书记高志宏。

重庆市政府本月初采购的一批抗疫物资，因被大理市卫生健康局拦截征用引发争议；大理应对新冠肺炎疫情工作指挥部随后公开道歉，并承诺将对重庆给予补偿等。《中国传染病防治法》规定，县级以上的地方政府，只能征用本行政区域内的物资。如果涉及全国范围或跨省市、自治区、直辖市的征用，应该由中国国务院进行。

据云南纪委监委网站发布，云南省纪委省监委表示大理市违法扣押征用途经大理的外省（市）防疫口罩问题属实，且情节恶劣，性质严重，严重损害了云南防疫工作形象，充分暴露出大理市委、市政府在紧要关头，无视政治纪律，漠视国家法律，本位主义严重，形式主义、官僚主义问题突出。

为此，云南省纪委省监委依据规定，决定对云南五个单位、八名责任人进行问责处理，当中包括给予大理州委、州政府通报问责，责令作出书面检查；给予大理市委书记高志宏严重警告处分、以及免职处理；给予大理市委副书记、市长杜淑敢撤销党内职务、政务撤职处分等

云南省纪委省监委要求，云南各级党委、政府和各级领导干部，要引以为戒，汲取深刻教训，并强化法治思维，坚决防止和反对本位主义，坚决纠治形式主义、官僚主义，统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。

