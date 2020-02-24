中国研究者发现卵巢癌无创诊断新方法

中国科学院苏州医工所今天（24日）表示，该所研究人员与复旦大学附属金山医院等八家医院合作，最新研发出一种新的卵巢癌无创诊断方法。运用这种方法，医疗人员仅利用患者的核磁共振图像就可对卵巢癌分类进行精准判断。

据中新社报道，此次，研究团队与中国华东、华南、华北8家三甲医院合作，率先将人工智能技术运用到卵巢癌患者的影像学诊断中。科研人员共收集两大类、共501名卵巢癌患者的核磁影像资料，通过机器学习方法筛选特征、构建模型，最终形成一套智能卵巢癌无创诊断的新方法。将新方法得出的机器诊断结论与6名从业两年至13年影像科医生的诊断比对，结果显示，医生平均诊断准确度为79.5%，机器平均诊断准确度达到91.7%。新方法诊断精度已明显高于人工。

本项研究领导者、中科院苏州医工所研究员高欣说：“把人工智能和影像学诊断结合，改变了以往人工读片诊断的思路。新方法不仅能在临床上辅助医生，提高卵巢癌诊断的准确性，还能提示哪些要素对形成诊断最具价值，帮助医生提高影像检查的效率。”

相关成果已于2月发表在放射学领域权威刊物《核磁共振成像》（Journal of Magnetic Resonance Imaging）上。