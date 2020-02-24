民进党支持度41.1％创历史新高

台湾民意基金会今天（24日）公布最新民调，民众支持的前四个政治团体分别是民进党41.1％，国民党12.5％，台湾民众党9.3％，时代力量5.1％。显示台湾政党支持度已不再是民进党和国民党对垒，而似已呈现“一大三小”的政党体系。民进党的支持度也创历史新高。

据《自由时报》报道，民调中询问台湾人最支持哪个政党？27.2％没有特别支持哪一个政党。

台湾民意基金会董事长游盈隆说，在台湾2020总统大选结束后，民进党获得41.1％民众支持，创造历史新高。同时国民党虽排名仅次民进党，但与民众党、时代力量和间的差距不到10个百分点，“一大三小”的政党体系似乎已经正式确立。

游盈隆指出，国民党从2016年5月交出政权后的16％，到2019年7月的35.2％，显示国民党2018年大选后曾一度重返荣耀，但国民党没能把握人民曾经给予的机会，再次输掉2020总统与立委大选。现在支持度更比2016年还惨，交叉分析更可看出35岁以下年轻人已经放弃国民党，究竟还有没有未来有待观察。

访问是台湾民意基金会委托山水民意研究公司于2020年2月17日至18日所做，以住宅电话用户、20岁以上成年人随机抽样，有效样本1079人，抽样误差在95％信心水准下约正负2.98％。