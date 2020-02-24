中国近20天生产口罩5.7亿只

中国国家发改委秘书长丛亮今天（24日）在京出席发布会时透露，截至2月22日，中国口罩的日产量已达5477万只，比2月1日增长2.8倍，近20天以来累计生产口罩5.7亿只。

据中新社报道，丛亮表示，从2月1日以来，全力做好口罩的保供工作大致可分为两个阶段。第一阶段主要是为了应对疫情，保障一线的医护人员，重点是扩大医用N95口罩的生产。

据悉，2月22日中国N95口罩日产量已达91.9万只，是2月1日的8.6倍。2月份以来，通过国家的统一调度，从N95口罩生产的省份调度了330万只口罩，重点是保障湖北武汉，以及包括北京和其他没有N95口罩生产能力的地区，其中调往武汉的医用N95口罩268万只。

丛亮说：“近期每天的（N95口罩）调度量也都在15万只以上，加上武汉本地的生产，每天可以供应医用N95口罩30万只以上，完全能够保障6万多一线医护人员的防护需要。”

他进一步指出，近一个阶段，随着复工复产对口罩的需求爆发性增长，保供工作重点也逐步转向普通医用和普通口罩上来。重点从三个方面发力，一是全力推动复工达产，二是全力支持增产扩能，三是全力保障全产业链协调运行。

同一场发布会上，中国工信部总工程师田玉龙则表示，到目前为止，中国医用防护服日产量已达20多万套。“生产企业刚开始不到20家，现在扩产转产达到了50多家，全力开工，还有近百家已经陆续获得新的资质，正在陆续开工。”医用隔离眼罩、面罩的日产量达到4万件，84消毒液、免洗手消毒液、医用酒精主要消杀用品的产能和产量都能满足湖北一线乃至全国的急需。