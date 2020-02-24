武汉宣布允许部分人员按规定出城通告无效

武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部表示，今早发布的通告由于未经指挥部研究和主要领导人员同意，因此宣布无效。

据武汉发布官方微信公众号消息，武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部今早发布的《关于加强进出武汉市车辆和人员管理的通告》称，因特殊疾病治疗等原因必须出城的外地滞留人员，可以出城。但应向所在地的区疫情防控指挥部提出申请并经其批准等。

对于通告未经同意发布，武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部表示，当局将对相关人员进行严肃的批评处理，强调武汉市坚决贯彻中共总书记习近平关于“外防输出”的重要指示精神，严格离汉通道管理，严格人员管控，严防疫情向外输出。

上述消息经报道后迅速引起舆论哗然。许多网民认为武汉市政府正在“开玩笑”，讥讽称：“可见当地管理多混乱”“朝令夕改?真是闻所未闻！”

据香港电台报道，香港时事评论员刘锐绍认为，事件发生主要是因为上级的指示很多时候都模棱两可，因此下级难以掌握。

刘锐绍举例说，中国国家主席习近平日前虽然表示要精准复工，相信是要减低疫情的紧张气氛，但中央的宣传指疫情仍未去到拐点，因此下级可能只能靠自己领会上级的决策作出判断，而由于武汉是重点疫区，下级如何领会政策或许会有落差。

中国国家卫生健康委员会今天公告，截至23日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例409例，其中湖北新增确诊病例398例（武汉348例）。