中国发改委：中国可实现今年经济社会发展各项目标

中国国家发改委秘书长丛亮今天（24日）在北京出席发布会时说，2020年经济社会发展各项目标任务是可以实现的。

据中新社报道，丛亮指出，首先，疫情改变不了中国经济长期向好的趋势。作为全球第二大经济体，疫情对中国经济的冲击是暂时的、短期的。比如，很多消费并非消失，只是延期，待疫情结束后自然会释放，像2003年SARS期间，5月份社会消费品零售总额增速最低至4.3%，到7月份就大幅回升至9.8%。再如，此次疫情期间，一些行业逆势增长，网络购物、线上课堂、远程办公、在线娱乐和智能制造等加快成长。

丛亮说，其次，应急政策措施正积极对冲疫情影响。丛亮表示，前期，各地区各部门已制定出台了一系列有利于稳定经济运行的“六稳”举措。近段时间以来，又根据形势需要紧锣密鼓地出台了多项有力有效的对冲政策，包括推动有序复工复产、减税降费、金融服务、租金减免和稳岗补贴等。

第三，复工复产促进正常的生产经营秩序不断恢复。丛亮称，在做好疫情防控工作的前提下，坚持科学防治、精准施策的原则，按疫情风险低、中、高等级，差异化分区分类推进复工复产。

第四，发展潜力和政策储备仍然充裕。丛亮表示，此次疫情防控暴露出中国在社会治理、公共卫生设施、应急能力建设、物资储备体系等领域还存在一些短板弱项，短板就是下一步投资增长潜力所在，就是发展空间所在。

同时，中国将继续加强经济监测预测预警和政策预研储备，适时出台实施相关政策，加大宏观政策调节力度，保持经济社会平稳健康可持续发展。