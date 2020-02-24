彭博社：疫情彰显中国科技巨头现实与虚拟的差距

本次已席卷全球多国的冠状病毒2019疫情正在暴露出世界第二大科技经济体一分为二的状态。阿里巴巴和美团等植根于现实世界的中国大型企业正忙于遏制疫情的影响，而字节跳动和腾讯控股等虚拟居民则享受着社交媒体和娱乐活动的激增。

据彭博社报道，区别归根结底在于所贩卖物品的不同。自1月份新冠肺炎疫情在中国中部爆发以来，阿里巴巴和美团点评的市值已缩水280亿美元，因为这两家公司要依靠数大量的人力和卡车通过全国日益庞杂的交通网络来运送包裹和食品。在手游中兜售服装和盔甲等虚拟商品或是在网上投放广告的微信运营商腾讯控股市值增长了约180亿美元，目前在5000亿美元上下徘徊。

阿里巴巴的命运与世界第二大经济体息息相关的程度超出了其他任何一家公司。该公司2月13日发出盈利下滑预警，彰显出这家中国市值最大的公司在交付、制造和物流方面对老式重体力工作的依赖。这家电商巨头警告，由于许多接受订单、制造产品和送货上门的人无法到岗或工作，公司本季度业绩将受到严重冲击。这提醒着我们，中国科技巨头的命运多么依赖于平淡无奇的模拟任务——在巅峰时期，阿里巴巴的合作伙伴每天交付的包裹超过10亿个。

“我们的送货人员减少了，因为我的同事们无法回来工作，”阿里巴巴合作伙伴顺丰快递的一位快递员说。“我们这些还在工作的人被分配了更多的包裹。好在春节期间我休息了。”这位快递员只说了自己姓邱，然后就匆匆出发了。