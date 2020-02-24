冠病疫情下湖北首家上市企业 良品铺子开盘大涨44%

良品铺子24日正式在上交所主板挂牌。上市首日，良品铺子开盘价达17.14元，较发行价11.9元上涨44%，市值为68.73亿元，发行市盈率达28.81倍。

据科技媒体36氪报道，良品铺子是2020年登陆A股的新零售第一股，也是疫情当前湖北乃至全中国上市的首家企业。特殊时期，处在疫区的良品铺子同样受到很大冲击，线下2000多家门店关到只剩下200家。基于当前艰难的线下环境，良品铺子选择配合上交所近期推出的“网络上市仪式”，采用云直播的形式，在淘宝直播进行上市仪式的全程直播。

至此，三只松鼠、百草味、良品铺子、来伊份四大零食巨头已各有出路。就在其上市的前一天，另一零食巨头百草味5倍溢价50亿元卖身知名外资快消公司百事，母公司好想你净赚40亿元。更早之前，三只松鼠、来伊份等零食企业纷纷成功登陆资本市场，前者当前市值已高达270亿元，而后者已缩水至38亿元。

良品铺子的上市之路并非一帆风顺。早在2018年6月，良品铺子已递交上市申请，想要登陆A股。但随之而来的是长达一年半的漫长等待。等待期间，竞争对手三只松鼠已率先于今年上市，夺走“国民零食第一股”的称号。

好在，乘着零食行业高端化和互联网化的东风，良品铺子等来了新的机会。虽然距离曾定下的100亿元营收还有一定差距，但与商业模式类似、体量曾经相近的来伊份相比，良品铺子的收益表现还算亮眼。招股书显示，良品铺子2019年前9个月，公司实现营收54.6亿元，较去年同期同比增长19.65%；归属于母公司股东的净利润3.14亿元，较去年同期同比增长83.81%。公司预计，2019年全年将实现营收72.38亿元至79.6亿元，较去年同期增长13.49%至24.84%。

十三年闯荡，良品铺子也吸引了不少明星资本关注和投资。2017年9月，高瓴资本斥资超8亿元，成为良品铺子重要股东，持股为13%。十年前，今日资本已经入股良品铺子。据招股书，今日资本已通过达永有限持有良品铺子33.75%股权。在上市首日，今日资本创始人徐新谈到长线投资良品铺子源于企业的初心：做企业不仅是做大做强，最关键是要做的长久。

但上市也不代表可以高枕无忧。良品铺子也在招股书中提及市场需求变化、食品安全质量、新店选址、库存规模较大等风险因素，以及最直接的新冠病毒将带来的巨大影响。挑战远未结束。