中国股市主要股指下跌 新冠疫情在全球蔓延

中国股市主要股指今天下跌，中国政府称将加大努力帮助缓解2019冠状病毒疫情对经济的冲击，但中国以外的病毒确诊和死亡人数激增，盖过了中国政府表态的影响。小型股则扩大涨势。

据路透社报道，沪深300指数今天跌0.4%至4132.84点，沪综指则跌0.3%至3031.23点。不过，创业板指数收升1.677%。创业板指数今年已累计上涨近26%。

在韩国、意大利和伊朗的病毒感染者急剧增加之后，人们愈发担心中国的新冠病毒疫情将发展成全球大流行，给世界各国造成致命的破坏性后果。为此，投资人信心受到打击。此前韩国将疫情警报升至最高级，累计确诊人数升至763例，死亡病例升至七例。

伊朗自上周宣布发现首个病例之后，目前已经确诊43例，有八人死亡。

第一上海证券首席策略师叶尚志称，疫情在中国境外蔓延，打击了人气。

中国国家主席习近平周日表示，要加大宏观政策调节力度，积极的财政政策要更加积极有为，要扩大地方政府专项债券发行规模，优化预算内投资结构。

中国央行金融市场司副司长彭立峰今天称，会进一步加大信贷增量支持，对于企业新增资金的需求，综合运用普惠型政策激励银行向企业提供增量资金支持，同时引导银行降低贷款利率。

中国国家卫生健康委员会公告，截至23日31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例409例，新增死亡病例150例，新增疑似病例620例。全国新增确诊病例较上日下降，湖北以外地区新增病例11例，创下1月20日以来新低。

