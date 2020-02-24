高盛称在中国刺激措施发挥作用前 大宗商品价格可能大跌

美国投行高盛表示，大宗商品价格可能大跌，之后中国应对新型冠状病毒的刺激措施将协助大宗商品达成其预估的12个月回报率10%。

据路透社报道，高盛分析师团队在2月21日的一份报告中称，中国刺激措施的承诺已经导致大宗商品市场的反应像是股市一样，“大幅修正的风险升高”。

高盛预估，标普GSCI大宗商品指数（S&P GSCI Commodity Index）未来三个月、六个月及12个月的回报率分别为负0.5%、4.9%及9.5%。该指数中石油所占权重较高。

此外，高盛预估能源12个月的回报率为14.3%，工业金属回报率为4.3%，贵金属的回报率则为负0.8%。

商品市场受到压力。人们担心新冠病毒会发展成大流行，这加剧了全球经济增长放缓的担忧。

石油价格周一（24日）下跌了近3%，而基本金属受到库存增加的打击。

高盛表示，除了中国疫情和库存增加导致需求疲软之外，经济回升缓慢可能会加剧石油库存超过存储能力的风险，从而给油价带来巨大的下行压力。

然而，本月到目前为止，金价已上涨约5%，周一触及七年多以来的最高水平。

“新兴市场经济体尚未完全感受到中国停工停产对全球的影响，恐惧驱动的投资盖过了新兴市场黄金需求受到的财富冲击，因此黄金在2月份走高，”高盛表示。

黄金被视为对冲金融和经济不确定性的工具。

高盛补充说，如果新冠病毒在2020年第一季被控制住，金价可能会升至每盎司1750元（美元，下同，约2452新元），但如果疫情延长到第二季度，则可能将金价推高至1850美元。

