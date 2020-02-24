渣打：中国2月中小企业信心指数跌至历史新低

渣打银行最新公布的2月份中国中小企业信心指数（SMEI）降至40.5的历史新低，尽管在政策支持下信贷获取及融资成本得到改善，但中国中小企业的现金状况依然紧张。

据路透社报道，该行于2月17日当周进行这项调查，当时开始复工的企业开始增加。最新的“经营现状指数”及“预期指数”分别报31.3和45.8，后者跌幅较小，显示企业对疫情在得到控制后复苏的希望。

调查指出，新冠病毒疫情的传播于2月严重打击中国的内需，导致销售量下降至正常水平的46%；当局采取严厉措施控制疫情严重干扰生产活动，产能利用率在延长的春节假期之后两周跌至42%。不过，受访的中小企业预期能于4月全面恢复生产，而3月份差不多所有工人能回到岗位，但仍有一些企业预期需要更多时间，销售才能恢复。

此外，回应调查的企业预期疫情将导致他们今年首季的收入减少43%，以批发及零售行业的损失将最大。

中小企业财务状况于2月份恶化，剩余现金显着减少而应收账款周转速度减慢。

渣打的调查显示，中小企业现金流平均能维持四个半月的运作；然而，有62%的受访企业表示，以目前的资金只能足够其生存最多三个月。银行以优惠利率为中小企业提供贷款，看来已起到作用。但渣打相信，有需要采取更具针对性的政策措施加强对小企业的信贷支持。