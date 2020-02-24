中国商务部：中国1月ODI同比下降7.7%

中国商务部今天（24日）公布，1月非金融类直接投资（ODI）累计实现575.7亿元（人民币，下同，约115亿新元），同比下降7.7%，折合美元为83.2亿美元，同比下降9.5%。

据路透社报道，商务部网站发布的新闻稿称，2020年1月，中国境内投资者共对全球137个国家和地区的1117家境外企业进行了非金融类直接投资。对外承包工程新签合同额1082.5亿元，同比增长74.2%，折合156.5亿美元，同比增长71%。对外劳务合作派出各类劳务人员1万9000人，1月末在外各类劳务人员97.2万人。

1月，中国企业对“一带一路”沿线的47个国家非金融类直接投资15.9亿美元，同比增长19.5%。在“一带一路”沿线国家新签对外承包工程合同额92.3亿美元，占同期总额的59%，同比增长123.5%。

中国企业1月对外投资主要流向租赁和商务服务业、批发和零售业、制造业和采矿业等传统投资领域，占比分别为39.9%、14.9%、10.2%和9%。流向第三产业65.1亿美元，同比增长4.3%，占比78.3%。

对外承包工程新签大项目增多。1月，新签合同额在5000万美元以上的项目52个，合同总额140.6亿美元，占新签合同总额的89.8%。其中，上亿美元项目31个，较上年同期增加18个，主要集中在交通运输建设、电力工程建设和石油化工等领域。