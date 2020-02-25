湖北监狱系统确诊新冠肺炎增至323人

中共中央政法委秘书长陈一新24日前往湖北省监狱管理局督导检查监狱疫情防控工作。以视频方式分别听取了武汉女子监狱、沙洋汉津监狱和湖北省未成年犯管教所的专项汇报。

据中共中央政法委微信公号“长安剑”报道，截至23日，湖北监狱系统现有罪犯确诊病例323人，其中武汉女子监狱279人，沙洋汉津监狱43人，省未成年管教所未1人；现有疑似病例10人。确诊罪犯中没有死亡病例，现有重症病例5人已转入地方定点医院，其余轻症患者将转入监狱方舱医院救治。出现首例确诊病例后，即采取果断措施转移非密切接触罪犯，目前扩散势头基本得到遏制。

当前，湖北全省监狱对干警进行封闭执勤，对监所实行封闭管理，开展排查筛查，全力开展救治，进行隔离观察，抢建监狱方舱医院，严肃追责问责，对20余名相关人员给予党纪政纪处分，其中武汉女子监狱党委书记、监狱长被免职，1人被立案调查。

陈一新强调，要深入学习贯彻落实习近平一系列重要指示精神特别是关于监狱疫情防控工作的重要指示精神，充分认识监狱疫情防控工作的特殊性、复杂性、艰巨性，不麻痹、不厌战、不侥幸、不松劲，堵塞管理漏洞，加强防控措施，发挥政法职能，加强战时纪律，对担当尽责大力褒奖，对失职渎职严肃问责，对当“逃兵”的就地免职。



