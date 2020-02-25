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中国大陆新增508例确诊 湖北外新增降到十以下

发布 / 2020年2月25日 8:58 AM

更新 / 2020年2月25日 9:00 AM

湖北省鄂州市鄂州雷山医院两名冠病患者昨天达到解除隔离治疗标准，同时出院。（中新社）

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中国大陆昨天（24日）有508例冠状病毒确诊病例，其中499例来自湖北。这使湖北以外新增病例降到十以下。中国卫健委网站的最新消息，昨天（24日）全天，中国大陆31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增死亡病例71例，新增疑似病例530例。

确诊病例中，湖北新增确诊病例499例，新增治愈出院病例2116例，新增死亡病例68例，现有确诊病例43369例，其中重症病例8675例。累计治愈出院病例18854例，累计死亡病例2563例，累计确诊病例64786例。新增疑似病例373例，现有疑似病例2292例。

当日新增治愈出院病例2589例，解除医学观察的密切接触者15758人，重症病例减少789例。

截至2月24日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例47672例（其中重症病例9126例），累计治愈出院病例27323例，累计死亡病例2663例，累计报告确诊病例77658例，现有疑似病例2824例。累计追踪到密切接触者641742人，尚在医学观察的密切接触者87902人。

累计收到港澳台通报确诊病例121例：香港81例（出院19例，死亡两例），澳门10例（出院六例），台湾地区30例（出院五例，死亡一例）。

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