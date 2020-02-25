中国大陆新增508例确诊 湖北外新增降到十以下

中国大陆昨天（24日）有508例冠状病毒确诊病例，其中499例来自湖北。这使湖北以外新增病例降到十以下。中国卫健委网站的最新消息，昨天（24日）全天，中国大陆31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增死亡病例71例，新增疑似病例530例。

确诊病例中，湖北新增确诊病例499例，新增治愈出院病例2116例，新增死亡病例68例，现有确诊病例43369例，其中重症病例8675例。累计治愈出院病例18854例，累计死亡病例2563例，累计确诊病例64786例。新增疑似病例373例，现有疑似病例2292例。

当日新增治愈出院病例2589例，解除医学观察的密切接触者15758人，重症病例减少789例。

截至2月24日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例47672例（其中重症病例9126例），累计治愈出院病例27323例，累计死亡病例2663例，累计报告确诊病例77658例，现有疑似病例2824例。累计追踪到密切接触者641742人，尚在医学观察的密切接触者87902人。

累计收到港澳台通报确诊病例121例：香港81例（出院19例，死亡两例），澳门10例（出院六例），台湾地区30例（出院五例，死亡一例）。