美财长：暂预计疫情不会实质冲击中美贸易协议

美国财长姆努钦向路透社表示，他预计冠状病毒疫情不会对中美第一阶段贸易协议造成实质影响，不过未来几周会见到更多数据，情况可能会有变化。

据路透社报道，姆努钦周日晚间接受采访时，将这场疫情称为“人类悲剧”，并警告称不要过早就疫情对全球经济或企业供应链决策的影响得出结论，称现在下结论还为时过早。

全球20大经济体的财经官员周日表示，将监控新冠疫情对全球增长的影响，但他们并未直接认定这对全球经济构成下档风险。

姆努钦说，中国目前关注的重点是病毒疫情，但华盛顿方面仍期望中国履行承诺，根据贸易协议购买更多美国产品和服务。

他说：“我不认为这会对第一阶段协议产生任何影响。基于我们掌握的信息和目前的疫情状况，我不认为会有实质性影响，”

“很明显，随着情况发展，那可能会改变。未来几周内，我们会得出更好的评估，因为会有更多关于病毒扩散速度的数据。”

姆努钦说，承认疫情可能也会推迟双方开始谈判并达成第二阶段贸易协议，但也说，他目前并不担心这点。

“选举前达成协议，很好；选举后达成协议，也不错。我们没有任何压力，”他指的是11月3日美国总统大选，特朗普总统将寻求连任。

姆努钦指出，冠状病毒的传染性高于当年的SARS，但说治愈率似乎更高。