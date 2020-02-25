“港版火神山”内部曝光 单位设独立厕

为确保有足够的检疫中心供隔离人士入住，香港继征用了大型屋村骏洋村外，也在鲤鱼门公园度假村、西贡户外康乐中心及少年警讯永久活动中心暨青少年综合训练营兴建组合屋隔离营。有“港版火神山”之称的鲤鱼门公园度假组合屋隔离单位内部曝光，一个单位约160呎，内设独立厕所，热水炉及分体式冷气机。

据网媒香港01报道，从航拍画面见到，原本是鲤鱼门公园篮球场及单车场的位置，已兴建好九排组合屋，大部份为一排14个单位，有两排是10个单位，合共约118个单位。单位内现时未见有床、台、凳等设备，单位内有独立洗手间，座厕、洗手盘及热水炉等设施已安装。现场所见，工程人员正在为部份组合屋外墙刷油漆，相信工程完成后，床、台等基本物资会陆续运入隔离营。

鲤鱼门公园篮球场及单车场位置的组合屋隔离营工程将近完成，而距离该隔离营约100米位置的鲤鱼门公园足球场的位置，为“香港紧急防疫隔离中心site B”，正在进行地基工程，部份地基已起好，部份地方仍未铺水泥。

香港食物及卫生局表示，因应疫情的迅速发展，正努力寻找合适选址并争分夺秒地增加检疫设施。局方已马不停蹄地加建单位，包括在鲤鱼门公园度假村、西贡户外康乐中心以及少年警讯永久活动中心暨青少年综合训练营，分别增建约350、100、及120个单位的检疫设施。第一批约120个单位将于短期内投入使用。每个检疫单位均设有基本家俬电器、独立厕所和淋浴间。

港府官方面簿“添马台”专页发文指，将鲤鱼门公园及度假村比作武汉火神山医院的说法不正确。位于武汉的火神山医院，是专门接收冠状病毒的确诊患者，与鲤鱼门公园及度假村检疫中心的用途完全不同。获安排入住检疫中心的人士都不是确诊或怀疑感染病人，而且没有任何病征。