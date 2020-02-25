报道称美国考虑驱逐当地中国记者

中国上周吊销了《华尔街日报》三名驻京记者的记者证，据知情人士透露，美国白宫正在考虑是否驱逐在当地的中国记者。

据彭博社周一（24日）报道，白宫当天举办高级官员会议，商讨如何回应美国记者被中国驱逐的情况。

该会议由副国家安全顾问博明（Matt Pottinger）主持。据知情官员透露，博明曾是《华尔街日报》的驻京记者。

几名官员透露，针对中国驱逐美国记者应对方案的激烈辩论，早在上星期就已经开始。有人主张应驱逐数十名、甚至数百名中国在当地的记者，但反对者认为此举可能违反法律条规，更有悖于美国向来秉持的新闻自由价值观。

有知情人士说，美国国务卿蓬佩奥和财政部长姆努钦等主张采取更为温和的态度，特别是在美国还需与中国一起合作遏制冠状病毒疫情的时候。

美国国家安全委员会发言人尤约特（John Ullyot）对此不愿置评。但他早前曾批评中国对美国记者采取的行动是“严重错误且不应该的”。他说：“这次驱逐是（中国）为控制媒体的又一个企图，并阻止了全球读者和投资人阅读有关中国的重要报道。”

尤约特引述驻华外国记者协会的公开信说，自2013年至今，已有九名记者因签证不获续而被驱逐，包括《华尔街日报》被驱逐的三名记者。

《华尔街日报》发言人对此不予置评。

中国在上周三吊销美国《华尔街日报》三名驻北京记者的记者证，以抗议该报本月初刊登一篇题为《中国是真正的“亚洲病夫”》的评论文章。

美国官员说，无论采取什么应对决策，都有决心去解决中美对待新闻媒体严重失衡的问题。据称，几乎完全由政府控制的中国媒体在美国有超过500名记者，而中国目前仅允许约75名美国记者在当地生活、工作，且经常因认为美国媒体的报道不公平，而以驱逐和拒发签证的手段来惩罚。

上周，美国国务院将新华社和《人民日报》在内的五家中国官方媒体认定为“外国使团”，意味着其在美国的办事处将受到某些限制。